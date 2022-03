Mariano García viu a Nike negar-lhe o patrocínio e agora é campeão mundial indoor nos 800 metros

Mariano García conquistou no último sábado a medalha de ouro no Campeonato do Mundo de atletismo em pista coberta, que terminaram no domingo em Belgrado, e esta terça-feira recordou, em entrevista à 'Marca', o momento em que perdeu o patrocínio da Nike depois de falhar os Jogos Olímpicos de Tóquio e a forma como celebrou o ouro na Sérvia.

"Este ano assinei com a New Balance, que apostou em mim e de momento as coisas têm saído bem. A Nike deixou-me para trás depois de eu ter ficado de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio por culpa de uma apendicite. Se agora estão arrependidos? Talvez, sim. Mas agora estou muito feliz com a New Balance. Desde o primeiro momento que o meu representante [Miguel Mostaza] me disse para eu estar tranquilo que algum patrocinador eu iria encontrar", assumiu o atleta espanhol, de 24 anos, que assumiu ter celebrado o título em Belgrado... com um leite achocolatado quente.

"Deitei-me tarde, para lá das quatro da madrugada, mas eu não bebo álcool então acabei Nesquick com leite quente porque não tinham Aquarius. Houve quem bebesse cerveja, mas eu não gosto. Tenho a dizer que me soube a vitória e ajudou-me a dormir."