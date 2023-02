Marta Pen e Isaac Nader assumem vontade de surpreender nos Europeus

Marta Pen e Isaac Nader admitem a vontade de surpreender nos campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, um desejo à medida da ambição dos dois atletas do Benfica dedicados ao meio-fundo.

"Sinto que as coisas entraram no ritmo certo e acho que os Europeus vão correr superbem", afirmou Marta Pen, que este ano regressou ao Benfica, após ter batido o seu recorde pessoal nos 3.000, em Pombal. Voltaria a melhorar a marca, no sábado, fixando-a em 08.47,07 minutos, em Birmingham.

Enquanto faz a transição para esta distância, Marta Pen, de 29 anos, vai disputar a prova dos 1.500 metros, depois de ter conquistado o título nacional pela segunda vez seguida, que já tinha vencido em 2014.

"Vamos, queremos muito, trabalhamos muito, mas temos de conquistar, é essa a beleza do desporto, que nunca sabemos quem corta a meta primeiro no final. Como objetivo de carreira, quero ganhar uma medalha internacional. Para isso, o primeiro passo é estar nas provas, passar as eliminatórias e estar na final. Depois não interessa ser quarto ou nono, só interessa se estás no pódio ou não", vincou.

Marta Pen entra na pista da Ataköy Arena na sexta-feira, a partir das 11:30 locais (08:30 em Lisboa) para as eliminatórias dos 1.500 metros, com a oitava marca do ano (04.08,58), juntamente com Salomé Afonso (Sporting), 21.ª entre as inscritas. A final está marcada para sábado, às 20:00 (17:00 em Lisboa).

Antes, Isaac Nader enfrenta a qualificação para os 1.500 no encerramento do primeiro dia dos campeonatos, na quinta-feira, a partir das 21:05 (18:05).

"Não sei bem o que perspetivar. Infelizmente, o meu treino foi afetado por algumas dores numa perna, mas fiz mínimos a abrir a época, sabia que estava para isso, perfeitamente. A minha perspetiva, estando bem, é tentar ir à final, que é o meu nível, e, aí, tudo é possível acontecer", avisou o meio-fundista do Benfica.

Agora sob orientação de Pascual Oliva - "que 'fez' um campeão olímpico, e um campeão do mundo" -, Isaac Nader, o 10.º entre os inscritos em Istambul'2023, promete tentar bater os recordes do seu antigo treinador.

"O ano passado tive um bom inverno, mas o verão não, agora o técnico é diferente, acho que mudei para melhor. O processo é bom e o futuro pode ser risonho, acredito que tenho qualidade para ser dos melhores do mundo, é esse o objetivo. Os meus objetivos são tentar ser campeão olímpico, campeão do mundo e campeão da Europa, assim como bater os recordes do Rui Silva, acho que só assim faz sentido, porque eu treino para ser o melhor", explicou.

A final masculina dos 1.500 metros está marcada para sexta-feira, às 20H40 locais (17H40 em Lisboa).