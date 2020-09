Marta Pen terceira em Zagreb

Marta Pen Freitas classificou-se ontem na terceira posição, na prova de 800 metros, na 70ª edição do Hanžekovic Memorial, que decorreu em Zagreb, na Croácia, terminando com o tempo de 2.03,02 minutos, sendo esta a melhor marca portuguesa do ano. A atleta do Benfica, de 27 anos, apenas foi superada pela irlandesa Nadia Power, (2.02,08 minutos) e pela sueca Hanna Hermansson (2.02,66 minutos).

Esta é a segunda melhor marca de sempre conseguida por Marta Pen na distância, que detém como recorde pessoal 2.00,09 minutos, alcançados em 2018.

Este ano, e após a retoma, Marta Pen ajudou o Benfica a ser vice-campeão nacional de clubes em femininos.