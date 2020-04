Máscara obrigatória na partida e grupos separados: RunPorto anuncia plano para regresso às corridas

A RunPorto apresentou esta quinta-feira um conjunto de medidas tendo em vista o regresso dos seus eventos, num plano que segundo a empresa portuense tem como "prioridade garantir a segurança de todos os envolvidos com medidas exequíveis", de forma a que as provas sejam realizadas com sucesso.





O plano, redigido pela sua equipa médica e "realizado em estrita colaboração com as entidades internacionais reguladoras do atletismo e aprovado pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e demais órgãos competentes", contempla várias medidas, as quais terão de ser respeitadas em todos os momentos dos eventos, desde a conferência de imprensa, à entrega dos dorsais e ao ao dia da corrida (local de partida, percurso e chegada).Por saber fica apenas qual será a primeira prova a contar com estas medidas, já que os mais recentes eventos da RunPorto haviam sido recentemente cancelados devido ao surto do coronavírus.- As filas de acesso aos balcões deverão ter um corredor com 2 metros de largura, no qual estão assinalados distanciamentos de 2 metros entre as pessoas da fila (assinalado no chão);- Os balcões de atendimento ao público serão equipados com uma protecção de acrílico;- Aquando da receção do saco, o participante deve confirmar a existência também de uma máscara de oferta;- No momento da partida é obrigatório o uso de máscara ou de viseira;- A abertura das câmaras de chamada para a partida da corrida será feita quando faltarem apenas 10 minutos para o tiro de partida;- Os grupos de partida serão aumentados, possibilitando um maior distanciamento entre os participantes e o tiro de partida para cada grupo será dado com alguma distância temporal;- Todos os participantes devem dispersar imediatamente, após passarem a linha da meta;- Os sanitários portáteis existentes na zona de partida da corrida e chegada são lavados e desinfetados com muita frequência e seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde.