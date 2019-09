Maxwell Rotich e Antonina Kwambai vencem 13.ª Meia Maratona do Porto

O ugandês Maxwell Kortek Rotich, em masculinos, e a queniana Antonina Kwambai, em femininos, conquistaram este domingo a 13.ª edição da Meia Maratona do Porto, dominada por completo pelos atletas africanos.





Rotich cumpriu os 21 quilómetros em 1:01.14 horas, numa corrida em que o melhor português foi Avelino Eusébio, do GFD Running, 12.º da geral, em 1:05.25.Na competição feminina, Kwambai triunfou em 1:09.42 horas, com Catarina Ribeiro, do Sporting, a terminar no sexto posto, em 1:12.37, como melhor atleta lusa.