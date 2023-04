Medalhada nos últimos Mundiais em lágrimas: «Parem de dizer às atletas que parecem homens»

Anna Hall usou as redes sociais para fazer um pedido público e foi direta ao assunto: "Parem de dizer às mulheres que são atletas que parecem homens". A medalhada nos últimos Mundiais de atletismo, em Eugene, no heptatlo, mostrou-se agastada e não aguentou as lágrimas com os comentários que recebe e fez um apelo público."Estou cansada disso. Nós, mulheres atletas, não precisamos disso, de ter ou não músculos, demasiado grandes ou demasiado pequenos. Já chega disso", referiu a atleta norte-americana, de apenas 22 anos. "Trabalhamos muito para um dia ganhar uma medalha olímpica ou estabelecer um recorde e eu tenho que de ser forte se quiser isso", deixou claro ainda.