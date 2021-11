Meia e Maratona de Praga já têm datas definidas para 2022

A RunCzech anunciou esta segunda-feira as datas para o regresso das suas principais provas no calendário de 2022, com o maior destaque a ir para as joias da coroa, a 'meia' e a maratona de Praga.Assim, segundo os dados esta segunda-feira revelados, a Meia Maratona de Praga, uma prova integrada no circuito Super Halfs, vai correr-se a 2 de abril. Já a Volkswagen Prague Marathon está agendada para pouco mais de um mês depois, a 8 de maio. Por isso, o tradicional Birell Prague Grand Prix fica no calendário para a habitual data de setembro, no dia 3.Refira-se que o circuito Super Halfs, onde entram para lá de Praga as 'meias' de Lisboa, Copenhaga, Cardiff e Valência, irá arrancar oficialmente em 2022, depois de dois anos sem ação devido à pandemia de Covid-19.