Continuar a ler

Vai ser possível seguir os atletas em tempo real



Ao dispor dos atletas que irão participar nos 21 km vai estar disponível o serviço de Live Tracking. Este permite fazer o acompanhamento em tempo real dos atletas. Basta aceder a





Se pretender divulgar a sua prova ou evento de 'running', envie-nos todas as informações para: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da



Ao dispor dos atletas que irão participar nos 21 km vai estar disponível o serviço de Live Tracking. Este permite fazer o acompanhamento em tempo real dos atletas. Basta aceder a https://live.sporthive.com/event/4736 e, ao pesquisar pelo nº do dorsal ou pelo nome do participante, pode localizar-se o progresso de um atleta, familiar ou amigo ao longo do percurso, permitindo ainda a partilha automática da evolução do participante nas redes sociais (facebook e twitter).Se pretender divulgar a sua prova ou evento de 'running', envie-nos todas as informações para:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record

É já este domingo que Esposende se irá estrear na distância da Meia Maratona. Com partida marcada para as 10 horas na Av. Eng. Eduardo Arante, a 1.ª edição da Meia Maratona de Esposende conta com a clássica corrida de 21097m e uma corrida/caminhada de 10 km, ambas cronometradas. Nesta primeira edição, refira-se, estarão presentes atletas de onze nacionalidades.O campeão europeu de crosse e medalha de bronze no mundial da especialidade na edição de Belfast em 1999, Paulo Guerra aceitou o desafio da organização e estará este domingo de regresso à estrada para correr a prova dos 10 km, na qual Rui Pedro Silva, do Sporting, é o principal candidato à vitória.