Na conferência de imprensa serão apresentados, como habitualmente, todos os pormenores referentes ao evento, que compreende a clássica corrida de 21097m da meia maratona e uma corrida/caminhada cronometrada, com 10 km, com partida e chegada na Av. Eng. Eduardo Arantes e Oliveira.No plano dos atletas de elite já se pode contar com a presença de pesos-pesados do meio-fundo e fundo nacional. Para os 21 km estarão presentes José Moreira e Hélder Santos (Sporting) Daniel Pinheiro (Águias de Alvelos) e Mónica Silva. Para os 10 km estará presente o leão Rui Pedro Silva.Paulo Guerra, campeão europeu de crosse e medalha de bronze no mundial da especialidade na edição de Belfast em 1999, um feito que poucos europeus alcançaram, aceitou o desafio e está de regresso à estrada para correr os 10 km.A 1.ª Meia Maratona de Esposende realiza-se dia 27 de maio, com partida marcada para as 10h na Av. Eng. Eduardo Arantes.