A cidade de Ústí nad Labem, na zona norte da Rep. Checa, recebe este sábado a derradeira etapa do EuroHeroes, na qual ficarão definidos os vencedores de um circuito inovador que procura dar palco aos melhores atletas europeus e que conta com o apoio da European Athletics.Sem atletas portugueses presentes, a competição promete ser intensa, já que a luta pelos títulos está em aberto. No masculino, o alemão Sebastian Hendel entra como líder e grande candidato, ainda que seja apenas o terceiro melhor em termos de marca (1:01:52), contra as 1:01:40 horas do sueco David Nilsson e das 1:01:30 do italiano Said El Otmani. No feminino, a ucraniana Valeriia Zinenko entra com o melhor registo de todas (1:10:28), mas a luta pela vitória final no circuito deverá ser entre a polaca Alexandra Lisowska (1:12:16) e a checa Tereza Hrochová (1:12:04).