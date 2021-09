Meia Maratona do Porto anuncia elite totalmente portuguesa

Depois de um longo período de paragem, provocado pela pandemia de Covid-19, as corridas presenciais com participação massiva estão de volta à Invicta, com a realização este domingo da Meia Maratona do Porto, que em 2021, pelo segundo ano consecutivo, é detentora do selo de bronze da World Athletics.





Com partida marcada para as 8 horas (uma hora antes do que o normal), a Meia Maratona do Porto deste ano contará com uma elite somente composta por atletas nacionais, onde se destacam nomes como Luís Saraiva (Sp. Braga), Rui Pedro Silva, Fernando Serrão, Hélder Santos e Rui Teixeira (Sporting), José Moreira (CD S. Salvador do Campo), entre outros. No pelotão feminino o destaque vai para Susana Godinho (CD Feirense), Vanessa Carvalho (Sp. Braga) e Marisa Barros (SC Salgueiros).