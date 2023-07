Meia Maratona que liga Odivelas a Loures regressa em setembro

A Meia Maratona Odivelas – Loures – Odivelas vai realizar-se nos dias 23 e 24 de setembro, anunciaram este sábado a Câmara Municipal de Odivelas e a de Loures, em parceria com a associação Walk and Run."Juntos pelo Desporto" é o slogan do evento que está inserido nas comemorações da Semana Europeia do Desporto, projeto dinamizado pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude) e integra, igualmente, uma corrida de 10 km, uma caminhada de 5 km e uma corrida infantil (dia 23).O acordo entre os dois municípios destina-se à realização do evento desportivo nos próximos três anos.