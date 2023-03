Mensagem motivacional de Mamona: «Sucesso está ao alcance de todos, basta acreditar e trabalhar duro»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dia depois de ter dado a Portugal a terceira medalha nos Europeus de atletismo em pista coberta, ao ser terceira no triplo salto, Patrícia Mamona deixou uma longa mensagem motivacional no Instagram, onde expressa a sua crença de que o trabalho duro acaba por trazer resultados e que os obstáculos podem sempre ser superados.





A triplista portuguesa, refira-se, competiu na final de sábado lesionada, depois de ter contraído um problema físico na qualificação.

"Istanbul

Esta medalha, para mim, representa perseverança, luta e garra. São estas as palavras que muitas vezes nos devem acompanhar em momentos difíceis, em situações de adversidade e desafios. São também as palavras que nos inspiram e que nos ajudam a seguir em frente, nunca desistir e a lutar pelo nossos objetivos.

Todos nós enfrentamos momentos difíceis nas nossas vidas, que por vezes nos deixam desanimados e sem esperança mas são nesses momentos que precisamos mostrar nossa perseverança, garra, e seguir em frente.

Por isso, independentemente do tamanho do obstáculo que tens pela frente, lembra-te que há sempre uma maneira de superá-lo. Por isso acredita em ti, nas tuas habilidades e capacidades e que és capaz de superar qualquer desafio.

Lembra-te sempre de que as maiores conquistas na vida vêm após a superação das maiores dificuldades. Não te deixes abater pelas adversidades. Use-as como oportunidades para aprender, crescer e tornares ainda mais forte.

Portanto, meus amigos e amigas, nunca percam a esperança e nunca desistam vossos sonhos. Lutem com todas as vossas forças, com toda a garra e determinação.

O sucesso está ao alcance de todos nós, basta acreditar e trabalhar duro para conquistá-lo.

Obrigado pelo vosso carinho e suporte nesta continua jornada. Para já vou descansar um pouco, recuperar de forma a começar a época de verão a todo vapor.

PS: o meu treinador @coachuvajumps é o maior!"