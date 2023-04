Mo Farah espera "lágrimas e emoção" na despedida da maratona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O britânico Mo Farah vai correr a maratona pela última vez, no domingo, em Londres, e espera que a ocasião seja de "lágrimas e emoção", com muita gente a assistir à despedida do fundista, de 40 anos.

"Domingo vai ser a minha última maratona, sou realista. Não será a minha última corrida, mas será a minha última maratona", confirmou o quádruplo campeão olímpico, em conferência de imprensa de lançamento da prova, na capital britânica.

O atleta, nascido na Somália e naturalizado britânico ainda muito jovem, anunciou em janeiro que 2023 seria o seu último ano como atleta de alto rendimento. Em 2022, falhou a presença em Londres, devido a lesão numa anca. "Comecei a correr meias-maratonas aqui, em Londres, pelo que será especialmente emotivo, no domingo", confessou Farah, prosseguinto: "O apoio do público, de todos os que vieram a Londres, penso que me vai tocar, mas tentarei não pensar nisso e correr. Mas, depois da corrida, deve haver lágrimas e emoção".

Mo Farah foi campeão olímpico de 5.000 e 10.000 metros nos Jogos Olímpicos Londres2012 e Rio2016. Depois, nos anos mais recentes, tem sido afligido por sucessivas lesões e falhou a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, há dois anos. O seu palmarés brilhante inclui ainda seis títulos de campeão do mundo.

Em 2018, foi terceiro na maratona de Londres e venceu em Chicago, no que foi o seu melhor ano na distância. "Nestes dois últimos anos, o meu corpo não me permitiu fazer o necessário nos treinos, isso foi o mais difícil", reconheceu o fundista.