Mo Farah 'protege' pernas com seguro de oito milhões de euros

Figura de destaque no encontro solidário que esta tarde se realiza em Stamford Bridge, do qual as verbas irão reverter a favor da UNICEF, o atleta britânico Mo Farah decidiu não arriscar e, antes de entrar em campo, negociou um seguro de quase oito milhões de euro para 'proteger' as suas pernas, por temer que pudesse ser vítima de uma lesão que lhe colocasse em risco os próximos meses de competição.





"Não quero pensar numa entrada mais dura, espero que não suceda. Jogo este encontro porque quero ajudar os miúdos. Sou padre de quatro crianças e se posso mudar a vida de alguma outra criança, valerá certamente a pena. Fico contente pelo facto de as seguradoras me deixarem jogar desta vez", disse o maratonista britânico de 36 anos, em declarações prestadas ao 'The Sun'.Os receios de Mo Farah prendem-se essencialmente com a possibilidade de sofrer uma lesão que coloque em causa os seus próximos meses de competição, nomeadamente a presença na Maratona de Chicago em outubro, prova na qual entra na condição de campeão em título. Na memória de Farah estará também a situação que envolveu em 2017 o holandês Wayde Van Niekerk (recordista mundial dos 400 metros), que se lesionou num encontro de râguebi e ainda não voltou às competições em face da grave mazela sofrida.