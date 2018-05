Um mês depois de ter sido terceiro na Maratona de Londres, com novo recorde britânico, Mo Farah foi este domingo o grande vencedor da prova de 10 quilómetros da Great Manchester Run, ao completar o traçado em 28:27 minutos. O britânico, de 31 anos, triunfou com autoridade, protagonizando uma luta titânica com o ugandês Moses Kipsiro até à chegada.Na prova feminina a vitória foi para Tirunesh Dibaba, depois de completar o percurso em 31:08 minutos, à frente da queniana Joyciline Jepkosgei. Esta foi a terceira vitória consecutiva para a etíope, que tem no seu currículo seis medalhas olímpicas.Se pretender divulgar a sua prova ou evento de 'running', envie-nos todas as informações para:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record

Autor: Fábio Lima