Mo Farah vence The Big Half no regresso à competição

O britânico Mo Farah, detentor de quatro medalhas de ouro olímpicas, assinalou este domingo o regresso à competição com a vitória na The Big Half, a mais importante meia maratona de Londres, cujo recorde no setor feminino foi batido por Eilish McColgan.

Farah, que perdeu a última prova em que tinha participado, em maio, conquistou o terceiro triunfo na corrida da capital inglesa, após os sucessos em 2018 e 2019, com o tempo de 1:01.49 horas, à frente dos britânicos Jack Rowe (1:02.04) e Jake Smith (1:02.10), segundo e terceiro classificados.

"É bom estar de volta. Adoro este circuito. Não foi fácil, mas o mais importante foi a vitória. Serviu de preparação para a maratona de Londres", disse Farah, de 39 anos, manifestando-se "ansioso" por correr a maratona londrina, em outubro, após três anos de ausência.

No setor feminino, a escocesa Eilish McColgan impôs-se com o tempo de 1:07.35 horas, retirando mais de dois minutos ao anterior recorde da prova, que se cifrava em 1:09.51.