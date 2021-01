Morreu Alberto Matos, antigo campeão nacional dos 110 e 200 metros barreiras

O antigo atleta Alberto Matos, várias vezes campeão nacional dos 110 e 200 metros barreiras, morreu esta quinta-feira, aos 76 anos, informou o Sporting.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Alberto Filipe Nascimento Matos, ex-atleta do clube, que faleceu nesta quinta-feira. O Sporting endereça as mais sentidas condolências aos familiares e amigos, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", lê-se na mensagem de condolências do clube.

Alberto Matos disputou as eliminatórias dos 110 metros barreiras dos Jogos Olímpicos Munique1972, tendo também alinhado na estafeta de 4x400 metros, juntamente com Fernando Mamede, Fernando Silva e José Carvalho, que fixaram o então recorde nacional em 3.10 minutos, uma marca que se manteria durante quase 10 anos.