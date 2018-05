Continuar a ler

A situação provocou naturalmente a fúria dos atletas que tentavam completar os 21,0975 quilómetros de prova, assim como de quem estava na berma a assistir a tudo o que ia sucedendo. Pior de tudo... a condutora achou que tinha razão!













Se acha que é apenas em Portugal que as corridas de rua são por vezes olhadas de lado por parte dos condutores, desengane-se. Até em Inglaterra, o país que recebe uma das mais importantes maratonas do mundo, há episódios desses.O mais recente chega-nos da Meia Maratona de Plymouth, onde uma condutora, farta de esperar pela passagem dos corredores, e ignorando totalmente as barreiras que estavam a delimitar o percurso, entrou na zona reservada aos corredores e, pelo caminho, quase atropelava alguns deles.

Autor: Fábio Lima