Mundiais de pista coberta: Abdel Larrinaga 22.º nos 60 metros barreiras

O português Abdel Larrinaga terminou hoje no 22.º lugar a competição de 60 metros barreiras dos campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado, ao concluir a sua série nas semifinais em 7,70 segundos.

Depois de ter chegado a esta fase com o tempo de 7,69, a dois dois centésimos de segundo do seu recorde pessoal (7,67), o barreirista luso não foi além do oitavo lugar na terceira série, ficado de fora dos finalistas.

A final dos 60 metros barreiras está marcada para as 19:25 locais (18:25 em Lisboa).