Mundiais: Ana Cabecinha nona nos 20 km marcha

Ana Cabecinha terminou esta sexta-feira a prova dos 20 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo no nono lugar, em 1:30.29 horas, sendo a portuguesa mais bem classificada na prova, à frente de Carolina Costa, 25.ª, e Inês Henriques, 32.ª.

Cabecinha, recordista nacional da distância, repetiu o resultado alcançado em Doha'2019, na sua sexta presença, ao terminar a 3.31 minutos da vencedora, a peruana Kimberly García Léon, que, em 01:26.58, se impôs à polaca Kataryna Zdzieblo, segunda, a 33 segundos, e à chinesa Shijie Qieyang, que detinha o título e terminou em terceiro, a 58.

A estreante Carolina Costa terminou a prova, disputada nas imediações do Autzen Stadium, sob uma temperatura a rondar os 24º celsius, no 25.º lugar, em 1:36.36, enquanto Inês Henriques, na sua 11.ª participação em campeonatos do mundo e a oitava na distância, não foi além do 32.º posto, em 1.38.32.

Inês Henriques, que se sagrou campeã do mundo dos extintos 50 quilómetros marcha em Londres'2017, volta à competição nos Mundiais na próxima sexta-feira, dia 22 de julho, às 6:15 locais (14:15 em Lisboa), juntamente com as estreantes Vitória Oliveira e Sandra Silva, na prova dos 35 quilómetros.