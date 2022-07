Mundiais: Auriol Dongmo em 5.º na final do lançamento do peso

Nessa altura já tinha caído de 4.º para 5.º, depois dos 19.77 metros conseguidos por Sarah Mitton. Uma canadiana que, de forma cruel, ficou com a mesma marca da terceira colocada (a holandesa Jessica Schilder), mas que foi quarta nas contas finais, por ter pior segunda melhor marca do que a adversária. Quanto ao título foi para a norte-americana Chase Ealey, logo com os 20.49 que fez no primeiro ensaio. Em segundo ficou Lijiao Gong, com 20.39.

Dongmo, de 31 anos, quarta classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, no ano passado, tinha chegado ao concurso em Eugene2022 com a segunda melhor marca do ano (20,43), atual recorde nacional (feito em pista coberta), apenas atrás de Ealy (20,51).

A portuguesa Auriol Dongmo foi esta madrugada quinta colocada na final do lançamento do peso dos Mundiais de atletismo de Eugene, nos Estados Unidos. Com 19.62 metros na segunda tentativa, a atleta de 31 anos parecia embalada para conseguir melhorar nas tentativas seguintes - era terceira nesta altura -, mas dali em diante o melhor que fez foram os 19.54 do derradeiro ensaio.