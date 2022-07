Mundiais: Auriol Dongmo na final do lançamento do peso

Apontada como uma das favoritas a ir ao pódio em Eugene, a portuguesa Auriol Dongmo conseguiu esta madrugada o acesso direto à final do lançamento do peso do Campeonatos do Mundo de atletismo logo no primeiro ensaio. Sem grandes dificuldades, a atleta do Sporting lançou logo a 19.38 metros, superando largamente a marca de qualificação direta, fixada nos 18.90 metros.Quanto à outra portuguesa presente, Jessica Inchude, não foi além dos 18.01, que não bastaram sequer para se apurar para a decisão como uma das repescadas (apuradas até preencher as 12 atletas mínimas na final).A decisão está marcada já para a madrugada de sábado para domingo, a partir das 2h25 (hora de Lisboa).Ainda na madrugada deste sábado entram em ação mais dois portugueses: Marta Pen Freitas nas eliminatórias dos 1500 metros, pelas 2h10, ao passo que Tsanko Arnaudov estará na qualificação do lançamento do peso pelas 2h55.