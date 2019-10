Mundiais: Barshim regressou aos 'grandes palcos' e ganhou 'em casa'

O Qatar já tem o seu campeão, nos Mundiais de atletismo que está a organizar, depois de Mutaz Essa Barshim vencer o salto em altura, numa prova em que nem sequer estava entre os favoritos.O oitavo dia de competição em Doha voltou a registar grandes marcas no estádio Khalifa, em termos de corridas, destacando-se o recorde mundial de Dalilah Mohamad nos 400 metros barreiras.Barshim é um caso espantoso de resiliência na modalidade, já que em julho do ano passado foi operado aos ligamentos cruzados de um joelho. Para o campeão mundial de Londres2017, parecia que era o fim para o sonho de ser campeão em casa, na edição de Doha2019.Onze meses depois, voltou, 'devagarinho', sem dar nas vistas, ele que tem como recorde pessoal 2,43 metros, a segunda marca de todos os tempos. Qualificou-se para a final de hoje, no estádio Khalifa, e o público finalmente apareceu - primeiro dia com uma assistência já bastante interessante.'Embalado' pelo apoio do público, foi o único a passar os 2,37 metros, enquanto que os russos Michale Akimenko e Ilya Ivaniyuk se ficavam pelos 2,35 metros. Ainda 'vacilou' a 2,33 metros, com dois derrubes, mas em todas as outras alturas 'limpou' à primeira. Muito bem também Akimenko, sem derrubes até aos 2.37.Esta é já a segunda medalha para o Qatar, que já tinha o bronze dos 400 metros barreiras masculinos.Na pista, a norte-americana Dalilah Mohamad, a campeã olímpica, teve mais oposição do que esperaria da jovem Sydney Mclaughlin, e dessa luta resultou um novo recorde mundial e a segunda posição de todos os tempos nos 400 metros barreiras femininos. Com 52,16 seegundos, Muhamad retira quatro centésimos ao seu próprio recorde, e McLaughlin, de 20 anos apenas, chega aos 52,23. Rushel Clayto, da Jamaica, foi uma 'distante terceira', com 53,74.Decididamente, um ano em grande para Dalilah Mohamad, que ganhou, esta sexta-feira, um cheque de 100 mil dólares pela proeza.Grande marca igualmente para James Gardiner, das Bahamas, nos 400 metros planos. O vice-campeão de há dois anos ganhou agora em 43,48 segundos, novo recorde nacional e a sexta marca de todos os tempos. Já o colombiano Anthony Zambrano foi segundo, em 44,15, novo recorde da América do Sul, e o norte-americano Fred Kerley completou o pódio, em 44,17.Nos 3.000 metros obstáculos, o queniano Conseslus Kipruto, campeão olímpico e do mundo, conservou a 'coroa', com a marca de 8.01,35, numa final muito disputada e só decidida por um centésimo sobre o etíope Lamecha Girma (que bateu o recorde nacional). Grande corrida para o queniano, de 24 anos, que parecia derrotado, mas não desistiu de perseguir Girma, a ponto de ser necessário o 'photo-finish' para perceber quem levava mesmo o ouro. Entretanto, Soufiane El Bakkali, de Marrocos, o vice-campeão de Londres 2017, fica com a medalha de bronze, terminando a prova em 8.03,76.Sandra Perkovic, da Croácia, é que não conseguiu defender o título do lançamento do disco, vergando-se à classe das suas adversárias cubanas, que aqui chegaram como melhores do ano.Para Yaimé Pérez, finalmente o título mundial, aos 28 anos, com um ensaio de 69,17. Denia Caballero atirou a 68,44 e Perkovic chegou apenas aos 66,72 metros.