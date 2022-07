Mundiais: brasileiro Alison dos Santos faz história num dia desilusão norueguesa

A jornada 5 dos Mundiais de atletismo de Eugene, nos Estados Unidos, trouxe provavelmente as primeiras grandes surpresas desta edição dos campeonatos. Ambas para a Noruega, com os super favoritos Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm a não conseguirem confirmar esse estatuto nas provas de 1.500 metros e 400m barreiras.A maior surpresa foi mesmo este último, que não passou da sétima posição na final. Recordista do Mundo, Warholm afirmara previamente que não chegava aos Mundiais na sua melhor forma e até ponderou nem participar e aquilo que se viu nesta final confirmou que o seu estado físico não era efetivamente o melhor. As meias-finais, onde avançou com 48.00 segundos, até pareceram dar boas indicações, mas na decisão tudo mudou.E aí acabou por sobressair o brasileiro Alison dos Santos, que aos 22 anos conseguiu o seu primeiro título mundial, depois de ter feito história em Tóquio'2020, com o bronze que logrou em solo japonês. Dos Santos venceu com 46.29, um registo que representa um novo recorde dos campeonatos, à frente dos norte-americanos Rai Benjamin (46.89) e Trevor Bassitt (47.39).Quanto à outra desilusão noruguesa, Jakob Ingebrigtsen até conseguiu ir às medalhas, no caso de prata, mas certamente que deixa Eugene com um sabor bem amargo, até porque esta foi a segunda vez este ano que fica em segundo nuns Mundiais (já tinha acontecido o mesmo nos de pista coberta, em Belgrado).Campeão olímpico em título, o prodígio norueguês acabou surpreendido pelo britânico Jake Wightman, que com 3:29.23 minutos fixou a melhor marca do ano, isto numa prova na qual a outra surpresa foi o facto de o melhor africano ter sido somente sexto, o queniano Timothy Cheruiyot. Pelo meio ficaram o já falado Jakob Ingebrigtsen (3:29.47) e o espanhol Mohamed Katir (3:29.90), os outros dois elementos do pódio. Seguiram-se o também espanhol Mario García (3:30.20) e o britânico Josh Kerr (3:30.60).Noutra das finais do dia, nova surpresa e uma vez mais às custas de uma atleta europeia. A ucraniana Yaroslava Mahuchikh era a grande favorita, muito mais com a ausência da russa Mariya Lasitskene, a atual campeã olímpica, mas quem acabou por vencer foi a australiana Eleanor Patterson. Com um recorde da região, Patterson conseguiu levar a fasquia aos 2,02 metros, a mesma altura à qual chegou Mahuchikh, mas com mais derrubes. Fechou o pódio a italiana Elena Vallortigara, assegurando assim a sua primeira medalha absoluta, ela que já fora medalhada sub-20 e sub-18, com 2 metros.Nota final para o lançamento do disco masculino, com triunfo para o esloveno Kristjan Cech, com a melhor tentativa em 71,13 metros. O pódio ficou completo pelos lituanos Mykolas Alekna e Andrius Gudzius, ambos abaixo dos 70 metros: 69,27 e 67,55, respetivamente. O sueco Daniel Stahl, campeão olímpico em título, seguiu a tendência de desilusão nórdica e ficou-se pela quarta posição, com 67,10 metros.No quadro global de medalhas, há agora 30 países medalhados, dos quais 18 arrecadaram ouro. Mesmo sem qualquer novo título nesta jornada, os Estados Unidos reforçaram o primeiro lugar, com 18 medalhas (6/5/7), deixando a Etiópia bem distante, com seis (3/3/0).