Mundiais: Cátia Azevedo eliminada na primeira ronda dos 400 metros

A portuguesa Cátia Azevedo foi eliminada esta seguna-feira nas eliminatórias dos 400 metros dos Campeonatos do Mundo de atletismo, falhando o apuramento para as meias-finais em Doha.No estádio Khalifa, em Doha, a quatrocentista portuguesa foi quinta classificada na primeira série da eliminatória inicial, com a marca de 52,79 segundos.Apuravam-se diretamente as três primeiras de cada uma das seis séries e as restantes melhores seis, pelo que Cátia Azevedo ficou à espera de uma eventual repescagem - durou pouco a incerteza, já que na segunda série já se percebeu que não ia acontecer.Depois de contabilizados os resultados das seis corridas, a recordista nacional de Portugal ficou no 39.º lugar, a quase um segundo do apuramento (a última repescada correu em 51,85 centésimos).