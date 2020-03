Mundiais de atletismo adiados para 2022 devido às novas datas dos Jogos Olímpicos

Os Mundiais de atletismo, previstos para agosto do próximo ano, em Eugene, nos Estados Unidos, foram adiados para 2022, devido às novas datas do Jogos Olímpicos Tóquio'2020, entre julho e agosto de 2021, anunciou esta segunda-feira a World Athletics.

"Apoiamos as novas datas do Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Permitem o tempo necessário para os atletas retomarem normalmente os treinos e as competições", escreveu a World Athletics, em comunicado.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, recorde-se, vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, praticamente um ano depois das datas previstas, anunciou o presidente da comissão organizadora japonesa, Yoshiro Mori.