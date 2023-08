Mundiais de Budapeste: o programa dos portugueses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Programa dos portugueses na 19.ª edição dos Campeonatos do Mundo de atletismo, que vão ser disputados entre sábado e 27 de agosto, em Budapeste:

- Sábado, 19 ago:

7:50 - João Vieira (20 quilómetros marcha M)

9:30 - Francisco Belo e Tsanko Arnaudov (Lançamento do peso M - qualificação)

10:35 - Estafeta mista 4x400m [João Coelho, Omar Elkhatib, Ricardo Santos, Cátia Azevedo, Carina Vanessa e Fatoumata Diallo] (eliminatórias)

12:15 - Marta Pen e Salomé Afonso (1.500 metros F - eliminatórias)

18:02 - Isaac Nader (1.500 metros M - eliminatórias)

18:35 - Tiago Pereira (Triplo salto M - qualificação)

19:35 - Francisco Belo e Tsanko Arnaudov (Lançamento do peso (M) - final*)

20:47 - Estafeta mista 4x400m [João Coelho, Omar Elkhatib, Ricardo Santos, Cátia Azevedo, Carina Vanessa e Fatoumata Diallo] (final*)

- Domingo, 20 ago:

6:15 - Ana Cabecinha e Vitória Oliveira (20 quilómetros marcha F)

8:00 - Liliana Cá e Irina Rodrigues (Lançamento do disco F - qualificação)

8:35 - Cátia Azevedo (400 metros F - eliminatórias)

10:25 - João Coelho (400 metros M - eliminatórias)

11:10 - Arialis Martínez e Lorene Bazolo (100 metros F - eliminatórias)

16:05 - Marta Pen e Salomé Afonso (1.500 metros F - meias-finais*)

16:35 - Isaac Nader (1.500 metros M - meias-finais*)

- Segunda-feira, 21 ago:

17:50 - Fatoumata Diallo (400 metros barreiras F - eliminatórias)

18:40 - Tiago Pereira (Triplo salto M - final*)

19:35 - Arialis Martínez e Lorene Bazolo (100 metros F - meias-finais*)

20:10 - Cátia Azevedo (400 metros F - meias-finais*)

20:50 - Arialis Martínez e Lorene Bazolo (100 metros F - meias-finais*)

- Terça-feira, 22 ago:

19:20 - Liliana Cá e Irina Rodrigues (Lançamento do disco F - final*)

19:25 - Fatoumata Diallo (400 metros barreiras F - meias-finais*)

20:00 - João Coelho (400 metros M - meias-finais*)

20:30 - Marta Pen e Salomé Afonso (1.500 metros F - final*)

- Quarta-feira, 23 ago:

9:05 - Patrícia Silva (800 metros F - eliminatórias)

9:15 - Pedro Buaró (Salto com vara M - qualificação)

10:10 - Mariana Machado (5.000 metros F - meias-finais)

11:05 - Lorene Bazolo (200 metros F - qualificação)

20:15 - Isaac Nader (1.500 metros M - final*)

20:35 - Cátia Azevedo (400 metros F - final*)

- Quinta-feira, 24 ago:

6:00 - Inês Henriques (35 quilómetros marcha F)

6:00 - João Vieira (35 quilómetros marcha M)

18:45 - Lorene Bazolo (200 metros F - meias-finais*)

20:35 - João Coelho (400 metros M - final*)

20:50 - Fatoumata Diallo (400 metros barreiras F - final*)

- Sexta-feira, 25 ago:

9:10 - Leandro Ramos (Lançamento do dardo M - qualificação)

19:25 - Patrícia Silva (800 metros F - meia-final*)

20:40 - Lorene Bazolo (200 metros F - final*)

- Sábado, 26 ago:

6:00 - Solange Jesus (Maratona F)

9:25 - Auriol Dongmo, Jessica Inchude e Eliana Bandeira (Lançamento do peso F - qualificação)

18:25 - Pedro Buaró (Salto com vara M - final*)

19:15 - Auriol Dongmo, Jessica Inchude e Eliana Bandeira (Lançamento do peso F - final*)

19:50 - Mariana Machado (5.000 metros F - final*)

- Domingo, 27 ago:

19:10 - Leandro Ramos (Lançamento do dardo M - final*)

19:45 - Patrícia Silva (800 metros F - final*)

(*) - Caso se qualifique.