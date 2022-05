Mundiais de Eugene escolhem um 'bigfoot' para mascote oficial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Legend, o 'bigfoot', é a mascote escolhida para os Campeonatos do Mundo de atletismo de Eugene, esta terça-feira apresentada pela organização do evento, marcado para 15 a 24 de julho naquela cidade do Oregon.



O 'bigfoot' (pé grande), também conhecido por 'sasquatch', é uma figura do imaginário norte-americano, uma lenda de uma criatura misteriosa que percorre a região.

AJ Gaulton, da organização do Oregon2022, explicou que foram tentados "vários conceitos, uns ficcionais, outros de vida selvagem e outros abstratos", antes da escolha final, que lhe pareceu ser uma "escolha lógica".

Para a organização, Legend pretende ser "divertido, malicioso, brincalhão e maior que a vida", uma perfeita representação para os primeiros Campeonatos do Mundo de atletismo em solo dos Estados Unidos.