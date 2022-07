Mundiais: Evelise Veiga fora da final do salto em comprimento

A portuguesa Evelise Veiga falhou este sábado o acesso à final do salto em comprimento dos Mundiais de atletismo de Eugene, ao não conseguir a marca de qualificação direta (6.75 metros) ou um dos registos seguintes para repescagem.Com 6.74 metros de recorde pessoal, conseguidos há um mês, a saltadora portuguesa chegava moralizada a Eugene, mas não conseguiu colocar em ação o seu melhor. Até entrou bem, com 6.54 metros que lhe davam boas perspetivas, mas nos dois saltos seguintes não conseguiu melhorar. Fez 6.41 metros no segundo e no terceiro, já em desespero, para melhorar de forma a pelo menos chegar às repescadas, a portuguesa fez nulo e ficou logo ali fora das contas do apuramento.A portuguesa fechou a qualificação com a 15.ª melhor marca, ficando a três posições e a 10 centímetros de uma marca de repescagem.