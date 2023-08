Mundiais: Fatoumata Diallo eliminada nas eliminatórias dos 400 metros barreiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Fatoumata Diallo ficou esta segunda-feira afastada das semifinais dos 400 metros barreiras nos Campeonatos do Mundo de atletismo, em Budapeste, com o sétimo lugar na quarta série das eliminatórias.

Fatoumata Diallo, de 23 anos, estreou-se em provas individuais em Mundiais, depois de ter disputado a estafeta 4x400 metros, com o tempo de 56,03 segundos, que lhe valeu o 26.º lugar entre as 41 presentes, mas longe dos seus objetivos.

"Queria mais. Eu estou muito contente de estar aqui, entre as melhores, mas não correu bem e eu tenho de continuar a trabalhar e a melhorar a técnica nas barreiras. Está a ser uma grande experiência, queria bater o meu recorde e conseguir o recorde nacional e não aconteceu o que eu queria", lamentou a atleta do CO Pechão.

Nascida na Guiné Conacri, Fatoumata Diallo tornou-se este ano na segunda melhor portuguesa de sempre, com o registo de 55,57 segundos, só batido pela recordista nacional Vera Barbosa (55,22, desde 2012). "Não deu, mas o atletismo é assim. Há altos e baixos. Tenho de trabalhar para estar melhor no próximo ano", prometeu.

A holandesa Femke Bol, que disputou a mesma série da portuguesa, dominou esta fase, com 53,39 segundos, num apuramento que ficou fechado aos 55,29, tempo da última das quatro repescadas, a alemã Eileen Demes. A portuguesa, apesar de ter ficado algo distante desse registo, ficou a somente duas posições da repescagem.

As semifinais dos 400 metros barreiras vão ser disputadas na terça-feira, a partir das 20:25 locais (19:25 em Lisboa), e a final na quinta, às 21:50 (20:50).