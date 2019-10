Mundiais: Francisco Belo com participação em dúvida por causa de gastroenterite

O atleta Francisco Belo sofreu uma gastroenterite e é incerta a participação do português na prova de lançamento do peso dos Mundiais de atletismo de Doha, cuja qualificação se realiza na quinta-feira.O lançador chegou na segunda-feira à capital do Qatar, vindo de um estágio final na Turquia, e sentiu-se logo mal, a ponto de ter de ser assistido no hospital, onde passou 24 horas em observação.Esta terça-feira, Francisco Belo já estava no hotel da seleção portuguesa, em repouso, sendo "incerta" a sua participação na prova, segundo Nuno Coutinho, médico da Federação Portuguesa de Atletismo.As próximas 24 horas, em que o atleta não vai treinar, mas apenas tentar recuperar, serão "determinantes" para saber se é possível "contar com ele para a qualificação".A qualificação do lançamento do peso realiza-se na quinta-feira, a partir das 19:25 (17:25 de Lisboa).Francisco Belo tem a 20.ª melhor marca entre os inscritos, com 20,97 metros conseguidos em março, em Samorin, na Taça da Europa de lançamentos.