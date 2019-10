Mundiais: Francisco Belo falha final do peso

Francisco Belo falhou esta quinta-feira o apuramento para a final do lançamento do peso dos Mundiais de atletismo de Doha, ao conseguir 19,52 metros como melhor tentativa, um registo que o deixou bem longe dos doze mais fortes da qualificação. Com uma melhor marca pessoal de 20,97, conseguida em março deste ano, o atleta português ficou muito aquém desse registo, que a repetir-se o teria colocado facilmente na final.

Com este resultado, restam apenas dois atletas para competir em Doha: João Vieira nos 20 quilómetros marcha, na sexta-feira, e Patrícia Mamona na final do triplo salto, no sábado.