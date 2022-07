Mundiais: Isaac Nader em 40.º nas eliminatórias dos 1.500 metros

Em estreia em Campeonatos do Mundo, o português Isaac Nader foi esta madrugada o 40.º no conjunto das três eliminatórias dos 1.500 metros realizados no Hayward Field, em Eugene, Estados Unidos.Com 3:42.81 minutos, o atleta português de 22 anos foi último na sua eliminatória, a mais rápida das três, e que contou com pesos pesados da especialidade como o norueguês Jakob Ingebrigtsen ou o australiano Stewart McSweyn. Ao estar numa eliminatória tão rápida, o português, que tem 3:36.50 de melhor marca, viria a perder o contacto bastante cedo e não mais se chegaria mais à frente no grupo.Quanto aos principais candidatos às medalhas, passaram todos com maior ou menor dificuldade. Destaque para os três espanhóis, todos com passaporte conseguido para as meias-finais. Aqui a surpresa terá sido Mohamed Katir, que foi o último a apurar-se, com os 3:39.45 minutos que lhe valeram o sexto posto na sua série.