Mundiais: Isaac Nader garante final dos 1.500 metros

O português Isaac Nader garantiu este domingo o apuramento para a final dos 1.500 metros dos Campeonatos do Mundo de atletismo, a decorrer em Budapeste, ao terminar a sua série das meias-finais na 5.ª posição (apuravam-se os seis primeiros), com um tempo de 3:35.31 minutos.Colocado na segunda série, onde entrava o norueguês Jakob Ingebrigtsen, o português de 24 anos fez uma vez mais uma corrida muito bem conseguida do ponto de vista tático e carimbou o apuramento, isto apesar de ter sido somente o 17.º mais veloz entre todos os atletas presentes. Valeu o facto de nestes Mundiais o apuramento ser exclusivamente feito através das posições nas provas e não por tempos - nem há repescagens.A final, onde estarão 12 atletas, está marcada para quarta-feira, às 20h15. Fora dessa decisão ficam alguns nomes sonantes, como os espanhóis Mo Katir e Adem Mechaal, mas também o queniano Timothy Cheruiyot.