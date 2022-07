Mundiais: João Vieira e Rui Coelho querem melhorar marcas nos 35 km marcha

João Vieira, vice-campeão do mundo dos 50 quilómetros marcha, e Rui Coelho disputam a prova dos 35 quilómetros no domingo, último dia dos campeonatos do mundo de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, à procura dos recordes pessoais.

Aos 46 anos, João Vieira vai disputar os seus 12.ºs Mundiais - só superado pelo também marchador espanhol Jesús Bragado, com 13 -, aos quais chega, pela primeira vez, com o estatuto de vice-campeão, mas numa distância entretanto extinta e encurtada, com o objetivo de melhorar o seu recorde nacional, conseguido em abril, com 2:33.23 horas.

"Atendendo à lista de inscritos, vai ser uma prova bastante rápida, vou ver se consigo acompanhar o 'comboio', numa tentativa de bater o recorde pessoal, e quero sair de cabeça erguida desta competição", afirmou o marchador de Rio Maior, que foi operado à anca depois de ter sido quinto em Tóquio2020.

O atleta do Sporting vai isolar-se no ranking de participações, superando a conterrânea Susana Feitor, que conta 11, tendo como melhores resultados, além da prata em Doha2019, o bronze, nos 20 quilómetros marcha, em Moscovo2013, após a desclassificação de Alexander Ivanov, por doping.

João Vieira vai iniciar a prova, marcada para domingo, às 06:15 locais (14:15 em Lisboa), com o 48.º tempo do ano, mesmo assim à frente de Rui Coelho, 123.º com 2:44.57, praticamente mais nove minutos do que o seu recorde pessoal (2:36.00), fixado no ano passado.

"Dado o meu percurso e o meu recorde, um pódio não consigo, um 'top-10' também dificilmente, quero um recorde pessoal. Sinto-me capaz de o fazer e tentar a marca direta para o campeonato da Europa (2:35:30), para o qual não estou qualificado. Esse é o principal objetivo", admitiu o marchador do Benfica.

O 60.º e último dos apurados para a prova mais longa da marcha via 'ranking' mundial conta com a 'boleia' dos rivais para conseguir melhorar a sua marca.

"Depois, só com o decorrer dos quilómetros, um a um, é que se perceberá se conseguirei ou não, mas vou tentar integrar um bom grupo que me leve a fazer esse resultado, que, pelos meus tempos, deve dar para um resultado a meio da tabela. Por isso, deve haver alguém que me ajude nessa tarefa", concluiu.