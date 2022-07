Mundiais: Liliana Cá na final do lançamento do disco

A portuguesa Liliana Cá apurou-se esta madrugada para a final do lançamento do disco dos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos. Num concurso no qual a marca de apuramento direto estava fixada nos 64 metros, a atleta lusa, de 35 anos, foi uma das repescadas, ao fixar a sua melhor marca em 61,41 metros.A portuguesa, quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, foi a 9.ª no conjunto das duas séries das eliminatórias e discutirá as medalhas na final que está marcada para a madrugada de quarta para quinta-feira, pelas 2h30 (hora de Lisboa).Irina Rodrigues, a outra portuguesa em ação neste concurso, não conseguiu o apuramento, já que não passou dos 57,69 metros, acabando na 23.ª posição final nesta qualificação.