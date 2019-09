Mundiais: Lorène Bazolo eliminada na primeira ronda dos 100 metros

A portuguesa Lorène Bazolo foi este sábado eliminada na primeira ronda dos 100 metros dos Campeonatos do Mundo, que se estão a disputar em Doha, até ao dia 06 de outubro.A recordista nacional foi sétima classificada, na quarta de seis séries realizadas, com a marca de 11,51 segundos.Para a ronda seguinte (meias-finais) passaram as três primeiras de cada série e ainda os seis melhores tempos, um objetivo que ficou bastante longe de ser atingido pela atleta lusa, que ficou a 20 centésimos da última das apuradas.No conjunto de todas as participantes, foi 38.ª, um lugar similar ao que obteve há dois anos, nos 200 metros de Londres'2017.Bazolo é recordista nacional, com a marca de 11,21. A atleta, nascida no Congo há 36 anos, naturalizou-se portuguesa em maio de 2016.