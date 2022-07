Mundiais: Marta Pen Freitas fica a uma posição das meias-finais dos 1500 metros

A portuguesa Marta Pen Freitas ficou esta madrugada a uma posição do acesso às meias-finais dos 1500 metros dos Campeonatos do Mundo de atletismo, a decorrer em Eugene, nos Estados Unidos, ao ser sétima na sua série das eliminatórias (para a próxima ronda avançaram as seis primeiras de cada uma das séries e ainda os seis melhores tempos seguintes).Ora, a atleta lusa, de 28 anos, fez a sua prova em 4:08.58 minutos, a mais de um segundo da sua melhor marca do ano, fixada nos 4:07.11, em Portland, e acabou por ficar às portas do apuramento direto, a somente 15 centéstimos da checa Kristiina Mäki (4:08.43), que ultrapassou a portuguesa a poucos metros da meta.Fora das contas do apuramento direto, Marta Pen ficava dependente das duas séries seguintes, à espera de que fossem ligeiramente mais lentas. Acabaria por não suceder e logo ao final da segunda série o destino da atleta lusa ficou definido, já que as sete atletas que ficaram atrás das seis que avançaram diretamente fizeram melhor do que o tempo. Na terceira houve também um andamento forte e, no final, a atleta portuguesa despede-se de Eugene com o 30.º melhor tempo no conjunto de todas as atletas presentes neste Mundial.