Mundiais: Patrícia Mamona na final do triplo salto

Patrícia Mamona assegurou esta quinta-feira o apuramento para a final do triplo salto dos Mundiais de atletismo de Doha, ao passo que Susana Costa e Evelise Veiga ficaram pelo caminho. A saltadora do Sporting, de 30 anos, não atingiu a marca de qualificação (14,30), mas os 14,21 metros conseguidos logo no primeiro ensaio deram-lhe o passaporte para a decisão de sábado (marcada para as 18:35), ao ser a décima melhor nestas qualificações. Quanto à restantes lusas, Evelise Veiga foi 18.ª, com 13,89 metros, e Susana Costa 20.ª, com 13,77.





Nona nos Mundiais de Londres, de 2017, Patrícia Mamona é uma das esperanças portuguesas para conquistar uma segunda medalha em Doha, isto depois da prata conseguida por João Vieira. Para lá desta, de notar que esta tarde também estará em Francisco Belo no lançamento do peso.