Mundiais: Pedro Pichardo garante final e Nélson Évora fica pelo caminho

O luso cubano Pedro Pablo Pichardo assegurou esta sexta-feira o apuramento para a final do triplo salto dos Mundiais de atletismo de Doha, numa ronda de qualificação que ficou também marcada pelo afastamento de Nélson Évora da decisão. O saltador do Sporting, que havia sido bronze em 2017, ficou-se apenas pelos 16,80 metros, acabando por ficar fora dos 12 atletas apurados para a final que decorre no domingo, a partir das 19:45 - foi apenas o 15.º melhor nesta qualificação.Quanto a Pichardo, conseguiu o seu apuramento para a final logo na primeira tentativa, ao saltar 17,38 metros. Alcançado o apuramento, o atleto do Benfica não fez mais nenhum salto, acabando por se poupar para a decisão de domingo, onde entra com estatuto de favorito a conquistar medalhas.De notar que Nélson Évora não foi a única desilusão, já que Omar Craddock, o detentor da terceira melhor marca mundial do ano (17,68 metros), também não se apurou para a final, ao ser apenas 13.º, isto pese embora ter feito melhor marca igual à do turco Necati Er. Com o afastamento de Craddock, Pichardo enfrenta apenas dois triplistas com melhores registos no atual ano civil: Will Claye (18.14 de melhor marca) e Christian Taylor (17.82).1. Pedro Pablo Pichardo, 17.382. Hugues Fabrice Zango, 17.173. Christian Taylor, 16.994. Donald Scott, 16.995. Will Claye, 16.976. Alexis Copello, 16.957. Jordan Alejandro Díaz Fortun, 16.938. Almir dos Santos, 16.929. Yaoqing Fang, 16.9210. Ruiting Wu, 16.9011. Cristian Nápoles, 16.8812. Necatí Er, 16.87(...)15. Nélson Évora, 16.80