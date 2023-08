Mundiais: Solange Jesus 60.ª na maratona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Solange Jesus terminou este sábado na 60.º posição a maratona dos Campeonatos do Mundo de atletismo, em Budapeste, a 20,45 minutos da vencedora, a etíope Amane Beriso Shankule.

A maratonista do Feirense, de 36 anos, concluiu os 42,195 quilómetros em 02:45.08 depois de ter quebrado antes dos 30 quilómetros e de ter cumprido a meia maratona, em 01:15.12 horas, a 43 do grupo da frente.

A atleta natural de Oliveira do Bairro apresentou-se entre as 76 participantes na mais longa prova de corrida dos Mundiais com o recorde pessoal de 02:28.15, conseguidos já este ano, na Maratona de Paris, em 02 de abril.

Os melhores resultados lusos nesta emblemática distância foram conquistados por Rosa Mota, em Roma1987, e Manuela Machado, em Gotemburgo1995, quando se sagraram campeãs do mundo.

Hoje, a etíope Amane Beriso Shankule sagrou-se campeã do mundo, em 02:24.23 horas, impondo-se à sua compatriota e antecessora Gotytom Gebreslase, campeã em Oregon2022, por 11 segundos, enquanto a marroquina Fatima Ezzahra Gardadi terminou na terceira posição, a 54.