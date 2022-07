Mundiais: Tsanko Arnaudov fica em 17.º na qualificação do peso

O português Tsanko Arnaudov foi esta madrugada afastado da final do lançamento do peso, ao fechar as qualificações com a 17.ª melhor marca entre os 28 atletas presentes (apuravam-se diretamente os atletas que fizessem 21.20 metros e eram repescados os seguintes até preencher as 12 vagas da final).Com 19,93 metros, conseguidos na última tentativa, o atleta luso de 30 anos ficou a 31 centímetros de um lugar de repescagem - o último atleta a ser repescado foi Uziel Muñoz, com 20.24. Tivesse igualdado a sua melhor marca do ano, fixada em La Nucia (Espanha), com 20.43, ter-se-ia apurado para a final como um dos repescados.Cinco atletas conseguiram o apuramento direto, com Ryan Crouser a aparentar estar num mundo à parte, com os 22.28 metros feitos logo de entrada. O compatriota Joe Kovacs, com 21.50, o neozelandês Tom Walsh, com 21.44, o italiano Nick Ponzio, com 21.35, e ainda o neozelandês Jacko Gill, com 21.24, fecharam o lote de apurados diretos.Fechada a participação no primeiro dia, eis o programa dos portugueses para a segunda jornada, que decorre este sábado (abaixo estão as horas de Lisboa).18h30: Patrícia Mamona - Triplo salto (qualificação)1h10: Lorene Bazolo - 100 m (eliminatória)2h25: Auriol Dongmo - Peso (final)2h30: Isaac Nader - 1500 m (eliminatória)