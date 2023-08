Mundial: João Coelho eliminado nos 400 metros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português João Coelho falhou este domingo a qualificação para as meias-finais dos 400 metros nos Campeonatos do Mundo, em Budapeste, com o sexto lugar na terceira série, em 45,38 segundos.

O velocista do Sporting, de 24 anos, encerrou a qualificação com o 28.º registo entre os 45 presentes, ficando de fora dos lugares de repescagem, cuja última vaga foi aproveitada pelo belga Dylan Borlée (45,24).

"Esperava mais, mas com tudo o que aconteceu, acho que tive uma boa performance. Não é por esta corrida ter sido menos boa que dita a minha época. Foi uma semana complicada, só cheguei ontem [no sábado] de madrugada, fiquei na pista nove...nada esteve a meu favor. Mas, é o que é, trabalhar e seguir em frente", afirmou o recordista nacional da distância, com os 44,79 batidos já este ano.

Depois de ter conseguido, com essa marca, a qualificação olímpica e a medalha de ouro nos Jogos Universitários, o atleta natural de Alhandra, estreante em Mundiais, aponta já à preparação para os Jogos Olímpicos de Paris2024.

"Se nada me acontecer, irei lá estar e é para isso que vou trabalhar. Vou ter menos pressão e uma preparação diferente e a contar com os Jogos, vim com uma boa forma física, mas foi o que consegui dar hoje", referiu.

O norueguês Havard Bentdal Ingvaldsen foi o autor do melhor tempo na qualificação, com 44,39 segundos, numa prova em que não alinha o detentor do título, o norte-americano Michael Norman, devido a lesão.

Antes da prova individual, João Coelho estava selecionado para a estafeta mista 4x400 metros, que, no sábado, alinhou sem o recordista nacional, com Omar Elkhatib, Cátia Azevedo, Ricardo dos Santos e Fatoumata Diallo.

"Eu cheguei por volta das duas da manhã e a acreditação já estava fechada. Eu sei que estes atrasos acontecem, mas devem ser antecipados, sobretudo por se tratar de uma competição deste nível, mas tornou impossível a minha presença. E eu, ainda hoje, senti o desgaste da viagem", explicou.

A seleção lusa concluiu a estreia na prova em 03.15,75 minutos, a mais de um segundo e meio do recorde nacional (03.14,06), conseguido em Chorzow, no Campeonato da Europa de equipas, integrado nos Jogos Europeus.