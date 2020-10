Não há limites para Joshua Cheptegei: ugandês bateu mais um recorde mundial

Depois de em agosto ter pulverizado o máximo dos 5000 metros, o ugandês Joshua Cheptegei voltou esta quarta-feira a fazer história, agora ao quebrar o até então visto como impossível recorde dos 10000 metros. Foi em Valência, numa jornada autenticamente para recordar, na qual o atleta ugandês conseguiu baixar o cronómetro aos 26:11 minutos, tirando seis segundos ao anterior máximo, detido desde 2005 por Kenenisa Bekele (26:17.53). Curiosamente, Cheptegei consegue no espaço de pouco mais de dois meses apagar o lendário atleta etíope da lista dos recordes mundiais, já que também era Bekele o detentor do tal recorde dos 5000 metros que o ugandês bateu em agosto, no Mónaco.





Com mais este recorde, Cheptegei passa a deter em simultâneo quatro máximos mundiais, já que também detém os dos 5 e 15 quilómetros em estrada. E como o ugandês parece não ter limites, dentro de nove dias há nova chance de brilhar, quando na Polónia se apresentar à partida do Mundial da Meia Maratona, uma prova que marcará a sua estreia nos 21 quilómetros. Virá novo recorde?