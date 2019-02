Nelson Évora 8.º em França

Nelson Évora não esteve em Pombal, onde decorreram os Campeonatos de Portugal , mas ontem competiu em França, onde foi oitavo no Meeting Hauts-de-France Pas de Calais. A marca ficou, contudo, um pouco longe daquelas que tem feito nos últimos tempos: 15,22 metros.O atleta do Sporting, já com marca de qualificação para os Campeonatos Europeus de pista coberta, no próximo mês, pediu dispensa de participar nos Campeonatos de Portugal, sendo que em França registou um salto válido, contra cinco ensaios nulos.O vencedor foi Hughes-Fabrice Zango (Burundi), com 17,09 metros, seguido de Simo Lipsanen (Finlândia), com 16,98, e de Alexis Coppelo (Azerbaijão), com 16,57.Nelson Évora deverá, contudo, marcar presença nos Campeonatos Nacionais de Clubes da 1ª Divisão, que vão ter lugar no próximo fim de semana em Braga.