Nélson Évora assume tristeza pelo momento que o Sporting atravessou

O atleta de triplo salto do Sporting Nélson Évora confessou este domingo que observou com tristeza os episódios que marcaram os últimos meses do emblema verde e branco, mas acredita que o clube se vai reerguer.

"Fiquei triste, muito triste com toda a situação", afirmou Nélson Évora sobre o clima tumultuoso que o Sporting atravessou nos últimos meses, sob a liderança do agora ex-presidente Bruno de Carvalho, que foi quem o levou para Alvalade.

O atleta luso lembro que "como qualquer outro clube, o Sporting não depende só de uma pessoa". "As várias pessoas que tomaram conta do Sporting estão a fazer um bom trabalho", considerou o atleta leonino, acrescentando acreditar que o clube vai sair "mais forte" desta fase.

Nelson Évora que, ciclicamente, "o Sporting tem tido estas quedas", mas acredita que "o que está para vir será melhor".

"Sei, até pela minha experiência, que quando nos reerguemos voltamos mais fortes, e acho que é isso que vai acontecer com o Sporting", frisou.

Sobre o relacionamento que tem mantido com o clube, Nélson Évora, que chegou ao Sporting em 2016, garante que o que se passou em nada afetou o seu trabalho.

"Não houve qualquer contratempo. Acredito no projeto e estou com a equipa a 100%. Os atletas não sofreram qualquer tipo de problema e estamos focados em conquistar o título nacional e poder estar presentes na Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo", terminou Nélson Évora, que participou num debate a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.