Nélson Évora: «Não tenho problema algum com Pichardo, ele é que deve ter comigo»

Nélson Évora, em entrevista ao Público, falou sobre os títulos conquistados e sobre a 'polémica' com Pichardo. O atleta português confessou que o 3.º lugar do Mundial de pista coberta ainda lhe está "engasgado" e que apesar de recentemente ter-se sagrado campeão europeu em Berlim , poderia ter feito "mais e melhor"."Agora em Berlim ganhei com 17,10m, mas tanto eu como o meu treinador sabemos que eu estou a valer mais, mas tive um pequeno problema no final da temporada que me tirou algumas semanas de treino e a boa forma para me lançar para os 17,50m, 17,60m, e chegar ao Europeu e tentar o recorde pessoal. Esse era o objetivo principal, era esse o plano", confessou o atleta português.Nelson Évora abordou também o comentário de Pichardo após se ter sagrado campeão europeu. "Estou tranquilo, fui ao Campeonato da Europa, ganhei e bato no peito. Estou aqui a dar a entrevista em português e não é preciso meter legendas, todas as minhas vivências são daqui. Não tenho nenhum problema com o Pichardo, ele é que deve ter algum problema comigo", afirmou o atleta do Sporting.Relativamente a João Ganço, Nélson Évora confessou que a relação de ambos passou por uma fase conturbada mas que atualmente é normal e cordial."Não vou dizer que é uma relação tão forte como tínhamos – não é. Não foi um final feliz, foi um final muito amargo para mim. Mas não guardo rancores. Aprendi. Umas vezes aprendemos da melhor forma, outras vezes aprendemos da pior forma. Mas faz parte da vida", revelou.