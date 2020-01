Nélson Évora: «Se querem ganhar dinheiro, joguem futebol»

Nélson Évora protagonizou, este domingo, uma palestra, apelidada de 'Conversas Olímpicas', para cerca de 100 atletas de 13 modalidades, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.





O atleta foi parte integrante da última sessão antes do encerramento do Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas para os Jogos de Paris 2024, realizado este fim de semana."Todos vós devem ter a oportunidade de fazerem o que gostam sem se preocuparem em burocracias. Eu, quando era da vossa idade, entrava dentro da pista com preocupações que não deviam ser minhas. Poucos de vós vão enriquecer com as modalidades. Se querem ganhar dinheiro, joguem futebol", afirmou o campeão olímpico de triplo salto em 2008, apelando à resiliência e paixão dos atletas para atingirem os seus objetivos.