Nelson Évora sobre 'rival' Pedro Pichardo: «As pessoas é que têm de estranhar»

Nelson Évora, que terminou a presença nos campeonatos em Pombal com o 3º lugar no comprimento (prova ganha por Marcos Chuva, do Benfica), não se alongou sobre a ausência, no sábado, do rival Pedro Pablo Pichardo na prova do triplo salto, que venceu. "Não tenho de estranhar nada, estou focado no meu trabalho, as pessoas é que têm de estranhar", disse à Lusa o campeão olímpico em Pequim’2008.





Já sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, Nelson Évora mostra-se satisfeito com o atual rendimento demonstrado. "O meu principal objetivo da época são os Jogos Olímpicos; por isso, agora é aproveitar o bom momento de forma, porque o corpo está a reagir melhor ao volume de treino e, agora, é meter aspetos técnicos, para me apresentar com melhor consistência no ar livre", sublinhou o triplista, de 35 anos.